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Samsun'da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Ö.K.'den 56,43 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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