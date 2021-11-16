Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın zanlısı adliyede

Samsun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı olayın zanlısı adliyeye çıkarıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir emlakçı dükkanı önünde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Z. (32) ve Soner K.(22) iş yerine gelen Mustafa Uzun (43) ve Emrah B. (34) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Soner K. tüfekle karşı tarafa ateş etti. Soner K.'nin açtığı ateş sonucu sağ koltuk altından yaralanan Mustafa Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan kurşunlara hedef olan Emrah B. sol karın bölgesinin iki yerinden, Murat Z. ise sol kolunun dirseğinden ve sol ayağının bileğinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emrah B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Soner K. polis tarafından gözaltına alındı. Soner K.'nin, aralarında husumet bulunan şahısların kendisini telefonla arayarak tehdit edip olay yerine çağırdıklarını, olay yerine gidince kendilerine saldırdıklarını ve kendisini savunmak amacıyla tüfekle ateş açtığını, arkadaşı Murat Z.'yi de kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

1 kişinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı Soner K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarıldı.