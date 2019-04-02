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Samsun'da 1 kişiyi öldürüp 1 kişiye yaralayan kadına 30 yıl 3 ay hapis

Samsun’da tabancayla bir kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadın toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, öldürmeye yardım ettiği iddia edilen bir kişi de 14 yıl ceza aldı.

Samsun'da tabancayla bir kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadın toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, öldürmeye yardım ettiği iddia edilen bir kişi de 14 yıl ceza aldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak'ta 1 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahar A.'nin silahlı saldırısına uğrayan Burak Yıldırım (23) hayatını kaybederken, Oral K.(21) ise yaralandı. Olaydan sonra tutuklanan Bahar A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Bahar A. toplam 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Hakan K. ise cinayete yardım etmek suçundan toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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