İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 1 şüpheli uyuşturucu ticaretinden adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu yakalanırken, şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu yakalanırken, şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada satışa hazır paketler halinde uyuşturucu madde ve gözaltına alınan şahısların evlerinde silah ve mermi ele geçirdi. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, söz konusu şahısların ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi onlara sattıkları iddia edilen Ö.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlana Ö.S., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.