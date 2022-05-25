Samsun'da 10 fabrikanın temeli atıldı

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilecek 10 fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Havza OSB'de 10 yeni fabrikanın temel atma töreni protokol üyelerinin katılımıyla aynı anda yapıldı. Temel atma töreni ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 960 dönüm üzerinde, 43 adet sanayi parseli bulunan Havza OSB'ye tüm altyapı tesislerinin tamamlanmış olması ve konumu nedeniyle yatırımcılar tarafından yoğun talep gösterildiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tahsisi yapılan 29 parselden 5'inde üretime geçildiğini, 5'inde inşaatın devam ettiğini, 9'unda proje çalışmalarının sürdüğünü ve 10'unun da bugün toplu olarak temelinin atıldığını söyledi. Bugün itibarıyla üretimde olan firmalarda 220 kişinin istihdam edildiğini belirten Vali Dağlı, Havza OSB'nin genişleme alanı hariç 960 dönümlük arazisi üzerindeki parsellerinin tamamıyla faaliyete geçmesi durumunda 3 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Üretim ve istihdam olmadan olmaz”

Temeli atılan fabrikaların üretim ve istihdam açısından önemli olduğuna vurgulayan Dağlı, “Organize sanayi bölgeleri önemli. Bu açıdan Havza'nın çok da önemli bir cazibe merkezi olduğunun bilincindeyiz. Bu maksatla 10 bin dönüme çıkardık. Kavak OSB 680 genişleme alanı kabul edildi, şu anda işlemler devam ediyor. Vezirköprü'de 2 bin 500 dönümlük bir organize sanayinin kuruluşunu bakanlığımıza gönderdik, olumlu dönüş geldi. Üretim olmadan olmaz, istihdam olmadan olmaz. Bunların da yolu düzenli sanayileşmedir ve organize sanayi bölgeleridir. 15 sene önce bunlar hayal gibiydi. Yolu yapılmış ortada hiç bir şey yok. Herkeste soru işaretleri var. Ama geldiğimiz noktayı şimdi görüyoruz. 5-6 sene sonra burada baktığımızda tüm sanayi tesisleri çalışır vaziyette içinde okuluyla, tesisleriyle, çalışanlarıyla burada ayrı bir dünya olacağını şimdiden görüyor gibiyim. Şimdiden yatırımcılarımızı tekrar kutluyorum. Emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu bölge Kuzey Anadolu'nun, Türkiye'nin en önemli sanayi havzası olacak”

Bölgede gelişen sanayileşme ile Türkiye'de öncü olacaklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yıllarca duyduğumuz şey, sanayi konusunda Çorum bize örnek gösterildi. Samsun'un sanayi elektrik tüketimi 10 yıl önce de Sinop'tan Artvin'e kadar tüm vilayetlerden fazlaydı. Samsun'un o beğenmediğimiz sanayisi yine tüm Karadeniz'den fazlaydı. Şimdi Havza OSB'yi bin dönümden 10 bin dönüme çıkartıyoruz. Burası zamanı gelince de 20 bin dönüme çıkacak. Merzifon, Suluova, Havza, Kavak üst kod olacak. Kuzey Anadolu'nun Türkiye'nin en önemli sanayi havzası olacak bu bölge. Bunun merkezinde de Havza OSB olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Biz, bölge ve Türkiye'ye örnek olacak atılımlara imza atıyoruz. Kenevir konusunda bazı dikkat edilmesi gereken konular var. Keneviri ilaç sanayinde değerlendirmediğinizde yeteri kadar ekonomik değeri olamayabiliyor. Ama burada yatırım tesisleri ile bu eksiklik de tamamlanacak. Dolayısıyla temel attığımız tesisle bugünden sonra kenevir alanında ekimine, sanayisine ve ihracatına ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

İlçelerindeki sanayileşmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bu kıvılcımın ateşi 2019'da temel atarak başlamıştı. Kurtuluş Savaşı sadece askeri anlamda değil cephede değil, ekonomik anlamda da verilir. İnşallah temellerini attığımız her fabrika birer cephe olacak. Biz ekonomik anlamda kalelerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için bu ekonomik mücadelede üzerimize düşeni yapmak gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da törende bir konuşma yaptı.

Program, konuşmaların ardından temel atma töreni ile devam etti. Dualarla fabrikaların temelleri atılırken, adak da kesildi. Programlara ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, fabrika yöneticileri, sanayiciler, iş adamları ve davetliler katıldı.