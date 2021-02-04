Samsun'da 10 günde 23 bin 973 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde ise toplamda 280 bin 688 kişi aşılandı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar 2 milyon 445 bin 445 kişinin aşılandığı bilgisine yer verilen sitede ayrıca Türkiye'nin aşı haritası da bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Platform üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok aşılama Samsun'a yapılırken, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan toplam 18 ilde şu ana kadar 280 bin 688 kişi aşılandı.

Karadeniz'de en çok Kovid-19 aşısı olan insan Samsun'da

Aşı takviminin açıldığı ilk gün olan 25 Ocak'ta Samsun'da 24 bin 802 kişiye Kovid-19 aşısı yapılmıştı. Aradan geçen 10 günde Samsun'da 23 bin 973 kişiye daha aşı yapılarak Samsun'da korona virüsü aşısı vurulan kişi sayısı toplamda 48 bin 775'e yükseldi. Samsun, Karadeniz'de bulunan 18 il arasında en fazla insan aşılanan il oldu. 25 Ocak itibarıyla Karadeniz'in tamamında 140 bin 163 kişi aşılanırken, 10 gün sonra aşılanan insan sayısı 280 bin 688'e yükseldi.

Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu açıldığında (25 Ocak), Artvin'de 3 bin 20 kişi, Rize'de 6 bin 331 kişi, Trabzon'da 15 bin 473 kişi, Giresun'da 8 bin 434 kişi, Ordu'da 13 bin 40 kişi, Sinop'ta 3 bin 348 kişi, Kastamonu'da 5 bin 872 kişi, Bartın'da 2 bin 555 kişi, Zonguldak'ta 9 bin 409 kişi, Amasya'da 6 bin 675 kişi, Tokat'ta 10 bin 986 kişi, Gümüşhane'de 2 bin 63 kişi, Bayburt'ta bin 167 kişi, Bolu'da 8 bin 68 kişi, Düzce'de 5 bin 700 kişi, Karabük'te 3 bin 598 kişi ve Çorum'da ise 9 bin 622 kişiye Kovid-19 aşısı yapılmıştı.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde toplam 280 bin 688 kişi aşılandı

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerde aradan geçen 10 günde Artvin'de 4 bin 641 kişi daha aşılanarak aşılanan kişi sayısı 7 bin 661'e, Rize'de 7 bin 223 kişi daha aşılanarak sayı 13 bin 554'e, Trabzon'da 17 bin 688 kişi daha aşılanarak sayı 33 bin 161'e, Giresun'da 11 bin 633 kişi daha aşılanarak sayı 20 bin 67'e, Ordu'da 16 bin 892 kişi daha aşılanarak sayı 29 bin 932'ye, Sinop'ta 5 bin 558 kişi daha aşılanarak sayı 8 bin 906'ya, Kastamonu'da 8 bin 828 kişi daha aşılanarak sayı 14 bin 700'e, Bartın'da 3 bin 873 kişi daha aşılanarak sayı 6 bin 428'e, Zonguldak'ta 9 bin 837 kişi daha aşılanarak sayı 19 bin 242'ye, Amasya'da 10 bin 23 kişi daha aşılanarak sayı 16 bin 698'e, Tokat'ta 12 bin 898 kişi daha aşılanarak sayı 23 bin 884'e, Gümüşhane'de bin 683 kişi daha aşılanarak sayı 3 bin 746'ya, Bayburt'ta 723 kişi daha aşılanarak sayı bin 890'a, Bolu'da 7 bin 558 kişi daha aşılanarak sayı 15 bin 626'ya, Düzce'de 5 bin 410 kişi daha aşılanarak sayı 11 bin 110'a, Karabük'te 4 bin 230 kişi daha aşılanarak sayı 7 bin 828'e ve Çorum'da 12 bin 431 kişi aşılanarak sayı 22 bin 53'e yükseldi. Samsun bölgede en fazla aşı yapılan il olurken, Samsun'da 10 gün önce 24 bin 802 kişiye Kovid-19 aşısı yapılırken, bu sayı 48 bin 775'e yükseldi. Karadeniz'deki 18 ilde toplamda 280 bin 688 kişi aşılandı.

Türkiye genelinde 10 gün önce toplamda 1 milyon 250 bin 903 kişiye aşı yapılırken, bugün itibariyle korona virüsü yapılan toplam kişi sayısı 2 milyon 445 bin 445 oldu. İllere göre aşı dağılımı sürekli güncelleniyor.