Samsun'da 10 Kasım anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü, lise öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ile anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Ardından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi, gezildi. Daha sonra AKM Büyük Salon'da anma programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden etkinlik yapılan oratoryo gösterisi ile son buldu.

Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.