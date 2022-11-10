Samsun'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıldönümünde Samsun'da törenlerle anıldı.

Atatürk'ü anma töreni Samsun'da Atatürk Anıtı önünde sabah saatlerinde başladı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıta çelenk sundu. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Sirenlerin çaldığı esnada ana yolda seyir halinde olan vatandaşlar arabalarından inerek saygı duruşunda bulundu. Anıttaki tören, Vali Zülkif Dağlı'nın anıt şeref defterini imzalaması ile sona erdi.

Vali Dağlı, anıt şeref defterine şunları yazdı:

“Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; vefatınızın 84. yıldönümünde sizi rahmet ve minnetle yad etmek için huzurunuzdayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak Cumhuriyet'e uzanan yolda önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aştınız. Milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Bizler de bu bilinçle emanetiniz olan Cumhuriyet'e sahip çıkmak, değerlerini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devredebilmek ve ebediyete kadar korumak için gayret gösteriyoruz. Bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Milletimiz, aşıladığınız azim, cesaret, birlik ve beraberlik içerisinde kutsal değerlere sahip çıkarak bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Bu vesile ile sizi, tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Ruhunuz şad olsun aziz Atatürk.”

Resmi anma törenleri daha sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler ile devam etti. Protokol üyeleri ilk önce Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını yaparken daha sonra da İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin sahnelediği oratoryo gösterisini izledi.