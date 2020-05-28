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Samsun'da 10. kattan düşen asansör ustası hayatını kaybetti

Samsun’da bir inşaatın 10.

Samsun'da bir inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşen asansör ustası olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 11 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk babası Orhan Işık (42) inşaatın 10. katında asansör montajı yaparken asansör boşluğuna düştü. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri Orhan Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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