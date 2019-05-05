Samsun'da 100 yıllık gelenek sürüyor

Alaçam Kapaklı Mahallesi'nde 100 yıllık gelenek devam etti.

Alaçam Kapaklı Mahallesinin yeni Muhtarı Sedat Topal ve Mahalle halkı tarafından geleneklerini ve göreneklerini unutmayarak 100 Yıllık Keşkek geleneğini sürdürüyorlar. Yapılan etkinlikte yaklaşık 2000 kişi için hazırlanan keşkek ve yahni kazanları sabahın erken saatlerinde kurulmaya başlayarak davetlilere nefis keşkek ve yahni ikramı yapıldı. Kapaklı Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Osman Bolat ve civar Mahallelilerin İmam ve Müezzinlerinin Kur-an Tilavetiyle tamamlandı.

Kapaklı Mahallesi Tekke Yanında gerçekleştirilen etkinlik öğlen Namazının ardından Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif in okundu.

Vatandaşlara keşkek, yahni ve tatlı ikram edildi. Yıllardır Kapaklı Mahallesinde bu etkinliğin yapıldığını belirten muhtar Sedat Topal," Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile muhtarlığın organizesinde keşkek-yahni pişirip misafirlere ikram etmenin mutluluğunu yaşadık. Kapaklı mahallesinde yıllardır bu organizasyon gelenek haline geldi. Keşkek aynı zamanda Alaçam Bölgesi'nin bir kültürüdür. Amacımız hem mahalle halkının kaynaşmasını hem de genç nesillere bu güzel geleneklerin aktarılmasını sağlamakdır" dedi.