Samsun'da 101 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 101 adet sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, “Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" çerçevesinde Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Çarşamba 3. JASAT ve KOM Şube ekiplerinin müşterek çalışması neticesinde S.A. (49) isimli şahsın Çay Mahallesi'nde bulunan işletmesinde ve ikametinde arama yapıldı. Alınan arama kararına istinaden yapılan adli aramada 101 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli S.A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.