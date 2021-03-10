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Samsun'da 108 litre etil alkol ve 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada 108 litre etil alkol, bin 350 adet içki kiti ve 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 adet (2 litrelik) ve 56 adet (1 litrelik) çeşitli markalarda etil alkol, bin 350 adet içki kiti, 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak iş yeri sahibi şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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