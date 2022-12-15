Samsun'da 11 ayda 21 bin 599 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da kasım ayında 2009, 2022'nin ilk 11 ayında ise toplam 21 bin 599 konut satıldı.

TÜİK, konut satış rakamları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Türkiye genelinde kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı. Verilere göre TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Samsun'da 2022 Kasım ayında 2009 konut satışı yapıldı. Tokat'ta 2022 Kasım ayında 579 konut satıldı. Çorum'da 2022 Kasım ayında 791 konut satıldı. Amasya'da 2022 Kasım ayında 447 konut satıldı. Yılın ilk 11 ayı baz alındığında ise Samsun'da 21 bin 599 konut, Tokat'ta 5555 konut, Çorum'da 7909 konut ve Amasya'da 4653 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca Sinop'ta kasım ayında 269, 11 ayda ise 2989 konut ve Ordu'da kasım ayında 962, 11 ayda ise 9659 konutun satışı yapıldı.

Samsun'da yabancılara 953 konut satıldı

Ülke genelinde 2022 yılının ilk 11 ayında yabancılara toplam 61 bin 104 adet konut satışı gerçekleşti. Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı 22 bin 985 ile İstanbul oldu. Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il sırasıyla İstanbul (22 bin 985 konut), Antalya (19 bin 395 konut), Mersin (3 bin 653 konut), Ankara (2 bin 564 konut), Bursa (1837 konut), Yalova (1670 konut), Sakarya (1193 konut), İzmir (1156 konut), Samsun (953 konut) ve Trabzon (913 konut) şeklinde oldu.

Ayrıca Samsun'da 2022 Kasım ayında yabancılara 953 konut satıldı.