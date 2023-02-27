İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 11. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun’da 11.

Samsun'da 11. kattan düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 11. katındaki yangın merdiveninin penceresinden düşen Ahmet Faruk Eren (23) ağır yaralandı. Gürültü duyan vatandaşlar tarafından yerde yatarken fark edilen Eren, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet Faruk Eren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.

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