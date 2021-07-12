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Samsun'da 112 okula deprem güçlendirmesi gerekiyor

Samsun’da deprem riskine karşı güçlendirilmesi gereken toplam 112 adet okul bulunuyor.

Samsun'da deprem riskine karşı güçlendirilmesi gereken toplam 112 adet okul bulunuyor.


Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde deprem kuşağında bulunan Samsun'da güçlendirilmesi gereken toplam 112 okul bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.


Milli Eğitim Bakanlığı okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde tespit edilen güçlendirilmesi gerekli 112 okul binasından 102 adet okuldan 85 adet okulun proje revize çalışmaları devam ediyor. 17 adet okulun ise proje revize işlemleri tamamlanarak ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlanıp, 12 adet okulun inşaatları devam ediyor. Bunlardan 5 adet okulun ise deprem güçlendirme işi tamamlandı.

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