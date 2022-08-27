İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları operasyonda 1128 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları operasyonda 1128 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1128 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.