İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Samsun’da 12 ayrı suçtan arandığı iddia edilen bir kişi polisi takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 12 ayrı suçtan arandığı iddia edilen bir kişi polisi takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanı'na hakaret, uyuşturucu, hükümlünün kaçması, silah, kamu malına zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi 12 ayrı suçtan yakalaması bulunan N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.A. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.