Samsun'da 12 hırsızlık olayına 12 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından son 10 günde gerçekleşen 12 hırsızlık olayı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ile Kavak, 19 Mayıs, Ayvacık, Tekkeköy, Vezirköprü, Çarşamba, Atakum, Canik, Ladik ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı başarılı çalışmalar yürütüldü.

Son 10 gün içerisinde; 3 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 akaryakıt hırsızlığı, 1 kullanma hırsızlığı, 1 diğer hırsızlık, 2 kamuya ait mala zarar verme ve 2 kişilere ait mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 12 olay meydana geldi. Ekipler bu olaylarda 12 şüpheli şahıs gözaltına aldı.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kavak ilçesi Tekke Mahallesi'nde 23 Ekim tarihinde 1 şahsa ait fidanlık etrafına çevrili 4 adet demir direk, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsın üç tekerlekli motosiklet ile olayın meydana geldiği bölgede olduğu tespit edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde suçunu itiraf etmiştir. Şüphelinin çalmış olduğu 4 adet demir direk sahibine teslim edilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 24 Ekim günü 1 şahsa ait büfenin camının kırılması neticesinde büfe içerisinde bulunan 7 bin 245 TL değerinde sigara ve 2 bin TL nakit paranın çalınması olayı ile ilgili Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından olay yerinden alınan ayakkabı izlerinin, şüpheli hareketler sergileyen 1 şahsa ait ayakkabı ile benzerlik göstermesi sebebiyle J.Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere muhafaza altına alınmış olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde 25 Ekim günü 1 şahsın evinden 5 bin TL değerinde altın kolyesinin çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, şüpheli 1 şahıs yakalanarak 5 bin TL değerindeki altın kolye sahibine teslim edilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde 26 Ekim günü 1 şahsın evinden 1 adet televizyon, 3 adet tencere, 2 adet tava, 3 adet yolluk, 2 adet halı ve 40 kilo et çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde, olay şüphelisi 1 şahsın adresinde yapılan arama neticesinde yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Vezirköprü ilçesi Mezra Mahallesi'nde 26 Ekim günü SASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait su boru hattını kullanılamaz hale getirilmesi olayı ile ilgili olarak bölgede yapılan kamera araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Çarşamba ilçesi Karacalı Mahallesi'nde 27 Ekim günü kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatılmıştır.

Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu ve Helvacalı Mahalleleri'nde 28 Ekim günü meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili bölgede yapılan inceleme sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli 1 şahsın evlerden çalmış olduğu ağaç kesme motorlarını Çarşamba merkezinde bir iş yerine sattığı tespit edilmiş olup, ele geçen ağaç kesme motorları sahiplerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatılmıştır.

Atakum ilçesi Aksu Mahallesi Kayadibi mevkisinde 28 Ekim günü haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, şüphelilere ait 1 adet pense, 1 adet keski ve 1 adet kerpeten bulunmuş, olay yeri bölgesinde gezen 1 şüpheli şahıs yakalanmış, yaptığı telefon görüşmelerinden ve mülakattan şüpheli bilgiler vermesi üzerine olayın kaçan şüphelileri olduğu anlaşılan 2 şüpheli şahsın bilgisine ulaşılmıştır. Olay yeri çevresinde yapılan kontrolde şüpheli şahısların kullandığı belirlenen plakasız motosiklet tespit edilmiştir. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.

Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 29 Ekim günü 1 şahsın yazlık olarak kullandığı evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden girilmek suretiyle ev içerisinde bulunan ev ve eşyalarını dağıtarak zarar verilmiştir. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 6 adet parmak izi tespit edilmiş olup, kimliği tespit edilen 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Kavak ilçesi Tekke Mahallesi'nde 31 Ekim tarihinde 1 şahsa ait bahçede bulunan 5 adet demir köşebent ve 5 adet demir sacı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsın üç tekerlekli motosiklet ile olay bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs sorgusunda suçunu itiraf etmiş, çaldığı malzemeler sahibine teslim edilerek, olay ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Ladik ilçesi Akyar Mahallesi'nde 1 Kasım günü taş ocağında bulunan iş makinelerinden meydana gelen mazot hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan araştırma neticesinde olaya karışan 1 araç ile şüpheli 1 şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Ordu–Samsun karayolu üzerinde 1 Kasım günü meydana gelen faili meçhul otodan hırsızlık olayında, araç sürücüsüne ait araçta bulunan çanta içerisinden 350 TL, kimlik ve banka kartlarının çalınması olayı ile ilgili bölgede bulunan güvenlik kameraların incelenmesi neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs ve olayda kullandığı araç ele geçirilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” denildi.