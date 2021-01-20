Samsun'da 12 kilo 350 gram esrar ele geçirildi: 2'si kadın 3 gözaltı

Samsun'da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2'si kadın 3 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S. ile Ö.S. ve V.S. adlı kadınların ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 12 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. isimli erkek ile Ö.S. ve V.S. adlı kadınlar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.