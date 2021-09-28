İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 14 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından bir işyerine yapılan operasyonda 14 bin 600 adet makaron, kaçak nargile kömürü ve nargile tütünü ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından bir işyerine yapılan operasyonda 14 bin 600 adet makaron, kaçak nargile kömürü ve nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 14 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 15 kutu kaçak nargile kömürü ve 45 adet 200 gramlık kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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