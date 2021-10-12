Samsun'da 14 bin 765 uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 bin 765 adet uyuşturucu hap ele geçerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ait adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 14 bin 765 kapsül sentetik ecza, 1,15 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili O.S., S.A. ve U.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.