Samsun'da 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

Samsun'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı. Törende konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, “Sadece sağlık çalışanlarından karşılıksız fedakarlık beklentisi, sürdürülebilir olmadığı gibi adil bir yaklaşım da değildir” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Samsun'da Atatürk Onur Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti.

Törende konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır, “Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler Türk doktorları olarak bu yaraları sarmak, yeni yaraları oluşmadan önlemek için çalışma azmimizle her zaman olduğu gibi yine hazırız” diye konuştu.

Dekan Çokluk: “Sadece sağlık çalışanlarından karşılıksız fedakarlık beklemek, adil bir yaklaşım değil”

Sağlık alanındaki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade den Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ise “Sadece sağlık çalışanlarından karşılıksız fedakarlık beklentisi, sürdürülebilir olmadığı gibi adil bir yaklaşım da değildir. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunda sağlık hizmetlerinin verildiği ortam ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesinin öncelikli olduğu unutulmamalıdır. Bunu sağlamanın temel bileşenlerinin biri de tıp eğitiminin kalitesinin arttırılması olduğu unutulmamalıdır. Tüm dünyada yaşanan büyük çaptaki sağlık sorunları hekimlik mesleğinin bilgi ve beceri yanında ne kadar özveri isteyen bir meslek olduğunu bir kez ortaya koymuştur. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin ‘fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür' nesiller olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Dişhekimleri Odası, OMÜ Tıp Fakültesi, Samsun Tabip Odası, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası ve Samsun Eczacı Odası çelenkleri anıta bırakıldı.

Programa ayrıca OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ile akademisyenler ve protokol üyeleri katıldı.