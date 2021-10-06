Samsun'da 140 bin 800 adet kaçak makaron ele geçti

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya yapılan baskında 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.