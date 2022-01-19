Samsun'da 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir şahsın ikameti ve bahçesinde yapılan aramada 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir şahsın Çarşamba ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki ikameti ve bahçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve irtibat kurduğu şahıslara satış yaptığı bilgisi edinilmesi üzerine, şahsın ikamet ve bahçesinde yapılan aramada 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.