Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Samsun'da çeşitli programlar gerçekleştirildi. Samsun Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen programlar şehitlik ziyaretiyle başladı. Samsun Valisi ve beraberindeki protokol üyelerince ilk önce Kıranköy Mezarlığı Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği daha sonra ise Asri Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca şehitlerin mezarlarına protokol üyelerince karanfil bırakıldı.

Küçük Egemen ve Alparslan Şehit Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı

Kıranköy Polis Şehitliği ziyaret esnasında ise güzel görüntüler oluştu. 24 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Beytuşşebap ilçesinde teröristlerce çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mesut Yılmaz'ın küçük yeğenleri Egemen ve Alparslan Yılmaz şehit polisin kabrine karanfil bıraktı. Daha sonra küçük çocukları fark eden Vali Kaymak çocuklarla fotoğraf çekildi ve oyuncak hediye etti.

Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu

Şehitlik ziyaretlerinin ardından programlar Büyük Cami'de devam etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organize ettiği programda Büyük Cami'de şehitler için mevlit okutuldu. Daha sonra ise Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, cami avlusunda vatandaşlara lokma, kek ve meyve suyu ikram etti.

“15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek büyük talihsizlik”

Buradaki programın ardından Samsun Milli İrade Platformunca (SAMİR) 15 Temmuz basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, ihanet eyleminin görünen tarafında FETÖ, arkasında ise bir takım küresel güçlerin olduğunu artık bugün daha kesin bir şekilde bildiklerini belirterek, “Açık ve net olarak söylüyoruz. FETÖ'yü ve FETÖ'cü teröristleri darbe girişiminden sonra hangi güçler koruma altına aldıysa, darbe girişiminin arkasında onlar vardır. Türkiye'ye karşı girişilmiş uluslararası bir kumpas olan ve FETÖ'nün taşeronluğunu üstlendiği 15 Temmuz darbe girişimine, 250 şehit ve 2 binden fazla gaziye rağmen 'kontrollü darbe' diyen bir zihniyetin bu ülkede varlığını sürdürüyor olması Türkiye için büyük bir talihsizliktir” dedi.

15 Temmuz'a özel sergi

Buradaki programın ardından ise Samsun Valiliği himayesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun İl Müdürlüğünce hazırlanan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” sergisinin açılış gerçekleştirildi. Bulvar AVM'deki serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Kaymak, anı defterine duygu ve düşüncelerini paylaştı. Daha sonra ise protokol üyeleri ve vatandaşlar 30 adet fotoğrafın sergilendiği sergiyi gezdi.

Programlara ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, kamu kurum müdürleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.