Samsun'da 15 Temmuz sonrası FETÖ'den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası il genelinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 bin 224 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu şüphelilerin 214'nün firarda oldukları öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il geleninde 8 bin 556 soruşturmanın başlatıldığı, bu soruşturmalarda toplam 10 bin 334 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bu şüphelilerden 214'ünün firari durumda durumda olduğu açıklandı. Yine 2 bin 929 kamu davasının açıldığı, bu davalarda 4 bin 724 sanığın yargılandığı, 2 bin 516 dosyanın karara bağlandığı, bin 474 kişinin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırıldıkları, bin 462 kişi hakkında da yargılana sonunda beraat kararının verildiği ifade edildi. Ayrıca yargılaması devam eden 49 kişinin de firarda oldukları kaydedildi. Samsun'daki ağır ceza mahkemelerinde görülen FETÖ davaları ise şöyle:

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde toplam bin 769 sanık hakkında 830 dava açıldı, açılan bu davalarda 253 dosyada 482 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. 141 dosyada 196 sanık hakkında beraat kararı verildi. 171 dosyada 177 sanık hakkındaki dosyalar ise yetkisizlik, görevsizlik gibi kararlarla başka birimlere gönderildi. 265 dosyada 914 sanığın yargılaması devam ediyor. Bu sanıklardan 18'i tutuklu, 9 tanesi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bin 723 sanık hakkında 931 dava açıldı. Açılan bu davalarda 375 dosyada 690 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Mahkumiyet kararı verilen bu sanıklardan 88 tanesi hükmen tutuklu bulunuyor. 199 dosyada 655 sanık hakkında beraat kararı verildi. 294 dosyada 313 sanık hakkındaki dosyalar ise yetkisizlik, görevsizlik gibi kararlarla başka birimlere gönderildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 63 dosyada 65 sanığın yargılaması devam ediyor. Bu sanıklardan 3'ü tutuklu, 9 tanesi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Devam eden dosyalardan bir tanesinin ise sanığının eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya olduğu ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Üsteğmen Ömer Binici'nin ise "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları açıklandı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ise bin 232 sanık hakkında bin 168 dava açıldı. Açılan bu davalarda 302 dosyada 302 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Mahkumiyet kararı verilen bu sanıklardan 14 tanesi hükmen tutuklu bulunuyor. 580 dosyada 611 sanık hakkında beraat kararı verildi. 201 dosyada 222 sanık hakkındaki dosyalar ise yetkisizlik, görevsizlik gibi kararlarla başka birimlere gönderildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 85 dosyada 96 sanığın yargılaması devam ediyor. Bu sanıklardan 4'ünün tutuklu, 31 tanesi hakkında ise firarda oldukları için yakalama kararının bulunduğu açıklandı.