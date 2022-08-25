İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada 16 bin 240 dal doldurulmuş makaron sigara ve 320 adet şeffaf naylon sigara poşeti ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.