İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 160 bin adet bandrolsüz makaron ele geçti

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir eve yapılan baskında 160 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir eve yapılan baskında 160 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 800 kutu içinde 200 dallık toplam 160 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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