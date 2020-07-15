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Samsun'da 162 kök kenevir ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, İlkadım ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde 4 olayda toplam 162 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 13 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Bone” ile yapılan arama neticesinde fındık bahçesi içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 13 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Bone” ile yapılan arama neticesinde 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde 13 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Bafra ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde 14 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 93 kök kenevir bitkisi ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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