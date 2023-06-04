Samsun'da 17 bin 870 öğrencinin LGS heyecanı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da yapıldı. Toplam 305 bina ve bin 146 salonda gerçekleştirilen sınava 17 bin 870 öğrenci katıldı.

Sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Bununla birlikte 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorularak öğrencilerin cevaplaması için 80 dakika süreleri oldu.

Öğrenciler sınav için heyecanlı ve meraklı olduklarını dile getirirken, LGS'ye girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “8. sınıftaki öğrencilerimizin girdiği sınavda öğrencilerimiz 1 yıl boyunca heyecanla hazırlık yaptılar. Öğretmen arkadaşlarımızın desteği ile kurslara katıldılar. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Sınav sonucuna göre öğrencilerimiz merkezi yerleştirme ve mahalle yerleştirme ile liselerimize kayıtlarını yaptırabilecekler” dedi.

Öğrencilerin sınavdan çıkmalarını bekleyen veliler ise öğrencilerin heyecanına okul bahçesinde ortak oldu.