İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 17 Mart-26 Mart tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 620 gram metamfetamin, 82 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet tabanca ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.