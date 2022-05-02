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Samsun'da 17 uyuşturucu olayında 26 şahıs gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da son 3 hafta içinde meydana gelen 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da son 3 hafta içinde meydana gelen 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 11 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 5 bin 12 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 520 gram metamfetamin, 157 gram kubar esrar maddesi, 488 adet dolu makaron ve 237 şişe sahte alkol ele geçirildi.

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