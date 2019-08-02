İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

Samsun’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında 1784 endemik bitki türü tespit edildi.

Samsun'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında 1784 endemik bitki türü tespit edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında yapılan faaliyetler arasında yer alan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi tamamlandı. 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre proje kapsamında sağlık, beslenme, endüstriyel, tarım ve hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımları içeren verilerin toplanarak kayıt altına alınması ve ekonomiye kazandırılması hedeflendi.


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi sonucunda Samsun'da 1784 endemik bitki, 51 memeli canlı, 362 kuş, 29 balık, 12 sürüngen, 9 çift yaşarlılar, 376 tohumlu bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.