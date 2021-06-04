Samsun'da 18 bin 488 öğrenci LGS heyecanı yaşayacak

Samsun'da 6 Haziran Pazar Günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) 304 okulda 18 bin 488 öğrenci katılacak.

Korona virüs tedbirlerinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi için Samsun'da son hazırlıklar tamamlandı. 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkez sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 09.30 ve 11.30'da olmak üzere iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Samsun'da da 304 okulda bin 198 salonda 18 bin 488 öğrenci kendi okullarında sınava katılacak. Sınavda Samsun'daki meslek liselerinde üretilen dezenfektan ve maskeler kullanılacak.

Sınava girecek her öğrenciye sınava girişte maske verilecek. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binasının genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yapılacak. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişlerinden itibaren sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunması sağlanacak. Sınav binasına ve bahçesine yalnızca öğrenciler ve sınav görevlileri alınacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı gibi covid-19'u düşündürecek şikayetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin Kovid-19 vakası ile teması olan öğrencilerin giriş katında bulunan ayrı bir salonda kesin Kovid-19 olan öğrenciler için ayrılmış salondan farklı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınacak. Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el dezenfektanı bulunacak. Öğrenciler sosyal mesafeli olarak oluşturulan sınıflarda sınava alınarak sınavın tedbirlere uygun bir şekilde tamamlanması sağlanacak.