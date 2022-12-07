Samsun'da 18 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir ikamette yapılan aramada 18 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 1 ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 15 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 3 bin dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.