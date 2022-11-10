İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da 180 bin dal makaron ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından araç ile işyerinde yapılan aramada 180 bin dal kaçak makaron ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından araç ile işyerinde yapılan aramada 180 bin dal kaçak makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 180 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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