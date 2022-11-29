Samsun'da 19 bin dal makaron ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamette yapılan aramada 19 bin dal makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ile 2 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 18 bin 400 dal bandrolsüz boş makaron ve 2 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.A. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.