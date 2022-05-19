Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına dünyaca ünlü kemancı damga vurdu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarına dünyaca ünlü keman virtüözü Canan Anderson sesi ve kemanıyla damga vurdu.

19 Mayıs etkinlikleri havanın yağışlı olması nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dünyaca ünlü keman virtüözü Canan Anderson keman dinletisi gerçekleştirdi. 10. Yıl Marşı'nı kemanla seslendiren Anderson, dünyadan çeşitli ezgiler de sundu. Mozart'ın Türk Marşı'nı da çalan Canan Anderson salona büyük coşku kattı. Müziğin etkisine kapılan protokol de elleriyle ritim tuttu. Anderson, kemandaki ustalığının yanı sıra 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkısını söyleyerek sesiyle de ilgi topladı.

Keman dinletisinin ardından bir konuşma yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlığına giden yolda attığı ilk adımın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli illerden gelen sporcu grupları ve dernekler toprak ve bayrak takdiminde bulundu. Şiir, spor ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği program, 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.