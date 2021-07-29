Samsun'da 2 bin 320 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 320 adet doldurulmuş sigara ile 61 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada bir araçta yapılan aramada 61 paket sahte bandrollü sigara ile 2 bin 320 adet doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olayla ilgili araç sahibi şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, soruşturma devam ediyor.