Samsun'da 2 bin 665 araç ve sürücüye ceza, 184 araca trafikten men

04 Kasım saat 08.00 ile 07 Kasım saat 08.00 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipler tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetim ile sabit yol ve şok uygulamalar gerçekleştirdi.

24 bin 490 şahsa GBT sorgusu

Yapılan uygulamalarda 24 bin 490 şahsın GBT sorgusu yapılarak 9 şahıs gözaltına alındı, toplam 61 aranan şahıs yakalandı. 48 şahsa adli, 60 şahsa idari işlem yapılarak bunlardan 36'sına idari para cezası yazıldı. 195 iş yeri kontrol edilerek 2 iş yerine cezai işlem yapıldı. 7 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 48 adet mermi, 56 adet kesici/delici alet, 2 bin 356 adet sentetik ecza, 428,91 gram kannabinoid, 68,94 gram metamfetamin, 7,96 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 5 adet hassas terazi, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 50 TL para ele geçirildi.

184 araca trafikten men

Trafik yönünden 15 bin 462 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 665 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmış, 184 araç trafikten men edildi.