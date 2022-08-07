Samsun'da 2 bin 700 metrelik bisiklet yolu tamamlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesince (SBB), Adnan Menderes Bulvarı'nda yeşil yürüyüş yolu ve bisiklet yolu projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Proje tamamlandığında 2 bin 700 metre ile sahil bandındaki en uzun bisiklet yollarından birisi olacak.

SBB tarafından Adnan Menderes Bulvarı'nda yürütülen yeşil yürüyüş yolu ile bisiklet yolu projesi yüzde 95 oranında tamamlandı. Peyzaj çalışmalarının sürdüğü yolda bisiklet ve yürüyüş tutkunlarına şimdiden hizmet vermeye başladı. Kurupelit ile İncesu sahili arasındaki proje yeşil alan, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu olarak tasarlanıyor. 2 bin 700 metrelik yolda vatandaşlar bisiklet sürmeye şimdiden başladı. Peyzaj düzenlemelerinin de yapılmasının ardından bisiklet yolu estetik bakımdan da tamamlanacak ve Samsun sahil bandındaki en uzun bisiklet yollarından birine sahip olacak.

SBB Başkanı Mustafa Demir, kentte hava kirliliğini önleyerek halk sağlığını koruyacak projelere büyük önem verdiklerini ifade etti. Demir, “Bisiklet kullanımı giderek artıyor. Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olma noktasında çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu alanda çalışmalarımızı genişleteceğiz. Çok uzun bisiklet parkurlarına sahip olacağız. Kurupelit ile İncesu arasındaki bisiklet yolu şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.