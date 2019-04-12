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Samsun'da 2 bin 942 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 942 adet ekstasy ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 942 adet ekstasy ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen İ.K. ve C.K. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda 100 ve 200'lük paketlere ayrılmış halde toplamda 2 bin 942 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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