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Samsun'da 2 kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da evlerinde ve odunlukta yapılan aramada 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken 2 kadın gözaltına alındı.

Samsun'da evlerinde ve odunlukta yapılan aramada 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken 2 kadın gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerde ve odunluklarda yapılan aramalarda 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. ve S.G. adlı kadınlar gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan ve amca çocukları oldukları öğrenilen kadınlar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili kadınların kocaları da aranıyor.

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