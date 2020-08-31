İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralandığı olayda 3 tutuklama

Samsun’da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2’si genç kız 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2'si genç kız 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir husumetin devamı olarak kadınlar arasında çıkan kavgada T.O. ve B.Ü. adlı kadınlar yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.G. (24) ve N.Ö.(21) adlı genç kızlar ile R.Ö. (24) adlı genç tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i genç kız 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.