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Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kardeşe yargılandıkları mahkemece ceza yağdı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kardeşe yargılandıkları mahkemece ceza yağdı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi bulunan şüpheli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile birlikte Ü.Ç. (46), kardeşi R.Ç.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 31 Mart'ta Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.


Ü.Ç. ve R.Ç. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Ü.Ç.'yi 18 yıl hapis ve 36 bin lira adli para cezası ile kardeşi R.Ç.'yi 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira da adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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