Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Irak uyruklu Alı Raad Hamood Ahmed evlerinin 2 katından yere düştü. Ağır yaralanan Iraklı çocuk 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Alı Raad Hamood Ahmed hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.