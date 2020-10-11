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Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Samsun’da 2 kişi Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan bekçilere direnip Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu iddia edilen F.A. (26) ile Zafer Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polislere direnip Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen Ö.B.(42) Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kişi "Devlet büyüklerine hakaret" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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