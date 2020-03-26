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Samsun'da 2 kişi tarafından dövülerek aracın bagajına koyulan genci polis kurtardı

Samsun’un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından dövüldükten sonra aracın bagajına koyularak kaçırılan genci polis kurtardı.



İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Samet M. (31), yol ortasında B.B. ve S.Ü. ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştı. Tartışmada Samet M., 2 kişi tarafından darp edildi. Sonrasında kendisine ait aracın bagajına konularak kaçırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı görüntüleyen vatandaşın ihbarından yola çıkarak görüntüden plakayı tespit eden polis ekipleri kent güvenlik sistemi kameralarından da aracın gidiş güzergahını belirleyerek aracı olaydan 2 saat sonra buldu. Park halinde bulunan aracın bagajından çıkarılan Samet M., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın şüphelilerinden B.B. yakalandı, S.Ü. ise aranıyor.

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