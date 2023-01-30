Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen M.E. ve K.U. isimli şahıslara ait ikamette operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 32,29 gram metamfetamin maddesi, 3 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E. ve K.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E. ve K.U. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.