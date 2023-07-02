Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili canlı yayın aracının sürücüsü tutuklandı

Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan canlı yayın aracının sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolunun 32. kilometresinde saat 04.40'ta meydana geldi. Mehmet Ali Çelenk'in kullandığı 34 KA 8854 plakalı İstanbul'da HDI Yapım adlı firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa ilçesinde çekim yapıp Sinop'a çekime giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan Saliha Adıgüzel (36) ve Furkan Akbulut (19) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Gürler (45) ise yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan canlı yayın aracı sürücüsü Mehmet Ali Çelenk, Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.